2019/08/18 | 19:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #امال_الحسين حملنا الجريدة إلى الرفيق كاب : ـ إذن ؟ ماذا يعني هذا ؟ ـ رد علينا، أنا كذلك لم أفهم منه شيئا.
حاكم كوومينغتانغ نفسه هو الذي زف لي الخبر، لما كنت بالصين، أن نغويين أي كوون) اسم العم هو الحركي( قد مات.
واجهنا كاب بالسؤال :ـ حاول أن تتذكر ماذا قال لك بالضبط باللغة الصينية ؟لقد تتذكر : الحاكم الصيني في حديثه عن العم هو تلا الكلمات التالية "سو لو، سو لو" بمعنى "جيد، جيد......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امال الحسين - التجربة الثورية الفيتنامية : تأسيس جيش - المسيرة في اتجاه الجنوب 4) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حاكم كوومينغتانغ نفسه هو الذي زف لي الخبر، لما كنت بالصين، أن نغويين أي كوون) اسم العم هو الحركي( قد مات.
واجهنا كاب بالسؤال :ـ حاول أن تتذكر ماذا قال لك بالضبط باللغة الصينية ؟لقد تتذكر : الحاكم الصيني في حديثه عن العم هو تلا الكلمات التالية "سو لو، سو لو" بمعنى "جيد، جيد......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امال الحسين - التجربة الثورية الفيتنامية : تأسيس جيش - المسيرة في اتجاه الجنوب 4) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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