امال الحسين - التجربة الثورية الفيتنامية : تأسيس جيش - المسيرة في اتجاه الجنوب 4

2019/08/18 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين حملنا الجريدة إلى الرفيق كاب : ـ إذن ؟ ماذا يعني هذا ؟ ـ رد علينا، أنا كذلك لم أفهم منه شيئا.حاكم كوومينغتانغ نفسه هو الذي زف لي الخبر، لما كنت بالصين، أن نغويين أي كوون) اسم العم هو الحركي( قد مات.واجهنا كاب بالسؤال :ـ حاول أن تتذكر ماذا قال لك بالضبط باللغة الصينية ؟لقد تتذكر : الحاكم الصيني في حديثه عن العم هو تلا الكلمات التالية "سو لو، سو لو" بمعنى "جيد، جيد......

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