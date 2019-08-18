غسان صابور - تحية إلى :Antonietta Lanzarone

2019/08/18 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور هذه السيدة الشابة..عمرها ثمانية وعشرون عاما...طبيبة شرعية إيطالية...شكلت فرقة مع أربعة زميلات وزملاء أطباء شرعيين ونفسيين..بمستشفى بمدينة Palerme (Sicile) ...لإعادة النظر من جديد..وبطرق أوسع وأجد بحالات اللاجئين الجسدية والنفسية..خاصة المرفوضين من السلطات الإيطالية..والقادمين ببواخر مهترئة..من ليبيا...أو الذين عبروا منها..وعانوا جميع أنواع التعذيب والافتراس والابتزاز اللاإنسانية المعروف......

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