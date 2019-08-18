2019/08/18 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثة الحج: عودة 7076 حاجاً الى ارض الوطن منذ انطلاق عملية التفويج العكسي منهم 3576 براً و3500 حاج جواً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/18 | 19:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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