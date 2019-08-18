ضبط مواد مخدرة بمضافات لداعش في ديالى

2019/08/18 | 19:05

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عثرت القوات الامنية على مواد مخدرة في مضافات لتنظيم داعش الارهابي

في محافظة ديالى .مصدر امني اشار الى ان القوات الامنية ومن خلال العمليات النوعية التي

نفذت في مناطق متفرقة في محافظة ديالى مؤخرا ضبطت مواد مخدرة في عدد

من مضافات لتنظيم داعش ، مبينا ان المواد المخدرة أسلوب جديد يعتمدها

عناصر داعش لتعزيز قدراته القتالية وتنفيذ عمليات أجرامية.

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