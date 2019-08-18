2019/08/18 | 19:05

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الاستخبارات العسكرية تخترق وتفكك خلية إرهابية وتقبض على الرؤوس المدبرة لها

الاحد

18

أب

2019 :

06:50 pm

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن اختراق وتفكك خلية إرهابية

والقبض على الرؤوس المدبرة لها غربي مدينة الموصل. المديرية اكدت في ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتعاون

مع استخبارات لواء المشاة الواحد والعشرين تمكنت بعملية نوعية ووفق

معلومات استخبارية من اختراق وتفكيك خلية إرهابية حيث القت القبض على

الرؤوس الثلاث المدبرة لها بعد نصب كمين محكم في قرية السحاجي غربي

الموصل .

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