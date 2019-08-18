صحيفة تحذر من قرار خطير قد تتخذه الهند ضد المسلمين في البلاد

2019/08/18 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة… أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن الحكومة الهندية تجري حملة قد تؤدي إلى إعلان أكثر من أربعة ملايين شخص يقيمون على أراضيها ومعظمهم من المسلمين، مهاجرين أجانب.وأكدت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته أمس السبت أن حملة ملاحقة المهاجرين المفترضين تدور في ولاية آسام الواقعة قرب حدود ميانمار وبنغلاديش، بدعوى الكشف عن مهاجرين غير […]

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