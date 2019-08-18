2019/08/18 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y1IZvojqKnY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت احمر ... 18/8/2019) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت احمر ... 18/8/2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).