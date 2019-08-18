بيان ادانة للمعارضة العراقية إرسال ألمانيا اموال الى طهران عبر بغداد.

2019/08/18 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.طئ البدري

ألمانيا ترسل اموال كاش لإيران عبر العراق..٢٠ مليار يورو مقابل عدم إعدام عدد من الألمان الداعشيين لدى حكومة العراق التابعة لإيران ..



سوف نرى هكذا تموية لارسال اموال اغاثة الى حكومة طهران بحجج واهية.



عملها اوباما سابقا بإرسال كاش لطهران ولأسباب مختلفة.



المعارضة تدين هذا الفعل اللاخلاقي.





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