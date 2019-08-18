التميمي تسلم عبد المهدي ملفات فساد خطيرة وكبيرة بشأن عقارات الدولة

2019/08/18 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلمت القيادية في تحالف سائرون، النائبة ماجدة التميمي، الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ملفات فساد خطيرة وكبيرة بشأن عقارات الدولة.

وقال المكتب الإعلامي للتميمي في بيان، إن الأخيرة التقت عبد المهدي بحضور رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وكالة، وتم تسليم ملفات فساد كبيرة وخطيرة جدا حول عقارات الدولة، مبينا أن التميمي ألقت الضوء على واقع عقارات الدولة، وحجم الفساد في هذا الملف، فضلاً عن حجم الفساد في دوائر التسجيل العقاري.

وأضاف المكتب، أن التميمي سلمت كتاباً إلى عبد المهدي طالبت من خلاله بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف، مع التأكيد على الإسراع في تشكيلها للمباشرة في تنفيذ المهام المشار إليها، مبينا أنها وعدت وأوفت بوعدها، وهذا أول سهم أطلق باتجاه الفاسدين وستأتي السهام تباعاً.

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