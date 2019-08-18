كوردستان تسمح للمدرسين التدريس في المدارس غير الحكومية بشروط

2019/08/18 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، السماح للمعلمين والمدرسين على ملاك التربية التدريس في رياض الاطفال والمدارس والمعاهد الاهلية بعدد من الشروط، كما سمحت للموظف الدوام في المدارس والمعاهد الاهلية بعد انتهاء الدوام الرسمي.ووفقا لقرار لوزارة التربية صدر اليوم الاحد فانه يسمح لمعلمي ومدرسي وزارة التربية الانتقال بنظام الاعارة الى رياض الاطفال والمدارس والمعاهد غير الحكومية على الا تزيد مدة الاعارة عن خمس سنوات وبشرط ان يقوم بتدريس جميع حصصهم الدراسية في المدارس او المعاهد.وبخصوص موظفي التربية فقد جاء في القرار ان بامكان موظفي ملاكات وزارة التربية العمل في رياض الاطفال والمدارس والمعاهد غير الحكومية بشرط ان يكون ذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي اي انه لا يسمح لهم العمل في المؤسسات غير الحكومية خلال الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة بعد الظهر، مستثنية من ذلك الذين يتم نقلهم بنظام الاعارة الى رياض الاطفال والمدارس والمعاهد غير الحكومية وتحتسب لهم خدمتهم ويتسلمون رواتبهم من المؤسسات غير الحكومية، او بامكانهم طلب الاجازة من دون راتب للغرض اعلاه.

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