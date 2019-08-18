تقرير يناقش “اليأس العراقي” من عبور امتحان الموازنة بين أميركا وإيران

2019/08/18 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



يسعى العراق، منذ أن اشتد الصراع بين اميركا وإيران في مياه الخليج، الى تهدئة الاوضاع، وبادر إلى الضلوع...

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