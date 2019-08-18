ماذا يفعل مشاهير وفنانون غداً في بابل وكربلاء

2019/08/18 | 19:12

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بغداد :سومر نيوز

اعلنت دائرة التوعية والاعلام البيئي، انطلاق غدا الاثنين، قافلتان بيئيتان تضم مجموعة من المشاهير والفنا...

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