بعثة الحج: أكثر من سبعة آلاف حاج عادوا إلى العراق

2019/08/18 | 19:12

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بغداد :سومر نيوز

برس:أعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم الاحد، عن عودة اكثر من سبعة آلاف حاج إلى أرض الوطن لغاية الان.وقال...

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