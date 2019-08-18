2019/08/18 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]نفت حركة عصائب أهل الحق، السبت، علاقتها بحادث اطلاق النار واعتداء على منتسب أمني اثناء حفل زفاف في محافظة واسط.

جاء ذلك في بيان لمكتب تنظيمات محافظة واسط، في حركة عصائب أهل الحق، اليوم، أن "حركة عصائب أهل الحق تؤكد موقفها الثابت باحترام هيبة الدولة والحفاظ على سيادة القانون".وأوضح البيان، أن "ما حدث يوم أمس من إطلاق عيارات نارية واعتداء على أحد منتسبي قوى الأمن الداخلي اثناء حفل زفاف، هو حادث اجتماعي ولا علاقة للحركة به".وأضاف، أن "الحركة لا تعطي حصانة لأفرادها في حالة ثبوت مخالفتهم للقانون".من جهتها، اكدت مديرية شرطة واسط، اليوم السبت، ايداع اثنين من المعتدين التوقيف، مشيرة إلى انه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر اشخاصا يحملون اسلحة خلال حفل زفاف قرب ساحة المتنبي بمحافظة واسط، وعندما تدخلت قوات النجدة تم الاعتداء عليهم بالأسلحة وضربهم وتكسير اسنان مفوض المفرزة من قبل مطلقي العيارات الذين ينتمون لفصيل مسلح، على حد قولهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العصائب تنفي علاقتها بحادث الاعتداء على منتسب امني في واسط) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العصائب تنفي علاقتها بحادث الاعتداء على منتسب امني في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).