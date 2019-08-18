ست محافظات عراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل

2019/08/18 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ررت ست محافظات عراقية تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة عيد الغدير، الموافق 20 آب الجاري.

اذ قرر مجلس محافظة واسط اليوم، تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الغدير، كما اعلن مجلس بابل امس السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة يوم الثلاثاء المقبل لذات السبب.وأعلن نائب رئيس مجلس محافظة ميسان، في وقت سابق من امس السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الغدير، وقرر مجلس محافظة الديوانية ايضا تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل لذات السبب.كما وجه مجلس ذي قار بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء بمناسبة عيد الغدير، فيما اعلن مجلس محافظة البصرة عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة للسبب ذاته.

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