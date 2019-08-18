تحذير.. لاتتناول هذه الأكلات على الفطور ابدا

2019/08/18 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوصي الأطباء مرارا بتناول وجبة الإفطار، ويحذرون من بدء النهار دون تزويد الجسم بما يكفي من الطاقة، لكن ثمة أطعمة خطيرة يتناولها الناس، صباحا دون

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