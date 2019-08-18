المرور العامة: عملية تأهيل طريق محمد القاسم سوف تستمر لمدة شهر

2019/08/18 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، أن المرحلة الثانية من عملية تأهيل طريق محمد القاسم سوف تستمر لمدة شهر.

وقال المتحدث باسم المرور العميد

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