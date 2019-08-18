2019/08/18 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، عن خطة بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم لتحديث سجلات الناخبين للطلبة والموظفين الذين بلغو السن القانوني ويحق لهم المشاركة بالانتخابات، مبينة ان اكثر من مليون ناخب جديد سيدخل عملية التصويت.وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني في تصريح صحفي، ان “المفوضية عازمة ضمن خطط وبرامج […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية: اكثر من مليون “ناخب جديد” سيدخل عملية التصويت و”سننسق” مع التربية والتعليم لتحديث البيانات المركز الخبري الوطني.

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