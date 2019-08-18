2019/08/18 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. بغداد في مشهد مغاير لما ينقله الإعلام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/18 | 19:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. بغداد في مشهد مغاير لما ينقله الإعلام) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. بغداد في مشهد مغاير لما ينقله الإعلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).