2019/08/18 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت هيئة الحشد الشعبي / مديرية النجف الاشرف، الأحد، الوجبة الاولى من حجاج بيت الله الحرام من ذوي الشهداء بعد أدائهم مناسك الحج.وقال مسؤول المديرية قاسم الخاقاني في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “هيئة الحشد الشعبي / مديرية النجف الاشرف استقبلت، اليوم، حجاج بيت الله الحرام من مطار النجف الدولي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحشد الشعبي بالنجف تستقبل الوجبة الأولى من الحجاج العائدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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