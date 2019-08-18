2019/08/18 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة… مرسوم جمهوري بتعيين عادل الدخيلي محافظا لذي قار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة… مرسوم جمهوري بتعيين عادل الدخيلي محافظا لذي قار وكالة خطوة برس.

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