نائب: قرار فرض سكائر سومر بالحصة التموينية بدعة وسنوجه سؤال لوزير التجارة

2019/08/18 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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( المستقلة ) – اكد النائب عن تيار الحكمة علي البديري، ان قرار فرض سكائر “سومر” على المواطنين في الحصة التموينية بـ”البدعة الغريبة”، مشددا على أنه سيمضي بجمع التواقيع المطلوبة لاستضافة وزير التجارة محمد العاني وتوجيه سؤال له بشأن ذلك.

وقال البديري في تصريح صحفي تابعته ( المستقلة ) اليوم الاحد ، إن “الخطوة التي قامت بها وزارة التجارة بفرض سكائر سومر على المواطنين بالبطاقة التموينية وبسعر2500 دينار لكل تكة سكائر هي بدعة غريبة وتناقض أوقعت الحكومة نفسها فيه”، مبيناً أنه “كان الأجدر بالحكومة إن كانت فعلاً تدعي الحرص على دعم المنتوج المحلي، أن تعمل على إضافة الألبان أو بيض المائدة أو التمور المعلبة أو غيرها من عشرات البضائع المحلية بدل فرض السموم على المواطن”.

وأضاف البديري، أنه “وكما يبدو فإن المتنفذين والفاسدين لم يكفهم موت العراقيين بالعجلات المفخخة وداعش الإرهابي فاخترعوا بدعة توزيع السموم لهم بالبطاقة التموينية، وقد نسمع مستقبلاً بتوزيع المخدرات أيضاً في حال تسلم التوزيع الحصري لها أيضاً أحد الفاسدين المتنفذين”، مبيناً أن “البرلمان سبق له بالدورة السابقة أن أصدر قراراً بمنع التدخين بالمؤسسات والدوائر الحكومية، واليوم تأتي الحكومة لتوزع السكائر إجبارياً على المواطنين في تناقض عجيب”.

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