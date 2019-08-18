2019/08/18 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، الاحد، بتضحيات القوات الأمنية والحشد الشعبي التي أسهمت بتحقيق الانتصارات على العصابات الإرهابية، مشيرا إلى أن سياسة الامن القومي العراقية، والسياسة الخارجية للعراق المجمع عليها في الرئاسات الثلاث ومن القوى السياسية هي أن يكون العراق اولاً.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية وتلقته وكالة صدى، أن رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برهم صالح من وزارة الدفاع:الانتصارات تحققت بفضل تضحيات القوات الأمنية والحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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