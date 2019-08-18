القانونية النيابية: النائب الذي لايؤدي اليمين الدستوريـة لا يتمتع بحق العودة الى البرلمان مرة اخرى

2019/08/18 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس النواب عن تعديل جديد ضمن نظامه الداخلي يقضي بتجريد النائب الذي لا يؤدي اليمين الدستوريـة من مقعده البرلماني وكافة الامتيازات الاخرى.وذكرت عضو اللجنة القانونية النيابية الماس فاضل ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ، ان ” النظام الداخلي لمجلس النواب تضمن مجموعة تعديلات منها ان النائب الفائز اذا لم يلتحق بالعمل داخل مجلس […]

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