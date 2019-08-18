روسيا: مراهق يقتل أفراد عائلته بالفأس وينتحر

2019/08/18 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر صباح اليوم في قرية باتريكيفو التابعة لمنطقة أوليانفوسك الروسية، على جثث خمسة أشخاص تبدو عليها علامات التعرض لاعتداءات عنيفة، قبل أن يُعثر على جثة سادسة في مكان مجاور.وكشفت التحقيقات الأولية أن الجثث تعود لرجل 66 سنة، وامرأتين { 69 و42 سنة}، إلى جانب طفلين صغيرين يبلغان من العمر أربع سنوات، وقد تعرضوا جميعا لاعتداء

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