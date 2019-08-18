الداخلية تعلن القبض على اكثر من ٣٠ اجنبيا مخالفا لقانون الاقامة

2019/08/18 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت

وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على اكثر من ٣٠ اجنبيا مخالفا لقانون

الاقامة من العمالة الاجانب في العراق، مشيرة الى تسفيرهم خارج الاراضي العراقية.

وقال

قسم العلاقات والإعلام في مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة التابعة

للوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تنفيذا

لتوجيهات وزير الداخلية وبمتابعة مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة

وبأشراف مباشر من مدير الأحوال المدينة والجوازات والإقامة في محافظة ذي قار،

وايضاً مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة البصرة، أجرت مفرزة

شعبة الإبعاد في المديريات أعلاه وبمساندة مديرية المخابرات ومديرية الأستخبارات

وجهاز مكافحة الأرهاب عملية إلقاء القبض على عدد كبير من المخالفين لقانون الإقامة

من العمالة الأجانب”.

وأوضح

البيان، أن “عدد الذين القي القبض عليهم بلغ اكثر من ٣٠ مخالفا لقانون

الاقامة من العمالة الاجانب وسيتم تسفيرهم خارج الاراضي للعراقية”.

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