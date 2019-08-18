بعثة الحج: أكثر من سبعة آلاف حاج عادوا إلى العراق

2019/08/18 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم الاحد، عن عودة اكثر من سبعة آلاف حاج إلى أرض الوطن لغاية الان.

وقالت البعثة في اشعار مقتضب اطلعت عليه "الغد برس"، ان "7076 حاجا عادوا الى ارض الوطن منذ انطلاق عملية التفويج العكسي، 3576 حجاج عادوا برا و3500 حاجا جوا".

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