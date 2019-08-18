مجلس ديالى يطالب بإنهاء معاناة اكثر من 1000 مقاتل في الحشد العشائري

2019/08/18 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد عضو مجلس محافظة ديالى حقي الجبوري، اليوم الأحد، ان الحكومة تتجاهل معاناة اكثر من 1000 مقاتل في الحشد العشائري يمسكون مناطق ساخنة منذ نحو 5 سنوات.

وقال الجبوري لـ"الغد برس"، إن "هناك اكثر من 1000 مقاتل في الحشد العشائري في مناطق سنسل بأطراف المقدادية يمسكون ملف امن مايقارب الـ 10 قرى ابرزها نوفل وصخر وشيحة واعطوا الكثير من الشهداء".

واضاف أنه "رغم التضحيات والدماء والجهود التي بذلها اولئك المقاتلين ولكن الحكومة تتجاهلهم ومازالوا بدون اي رواتب او دعم منذ نحو 5 سنوات وحتى الآن".

وأكد الجبوري أن "الحشد العشائري له دور مهم في الاستقرار الامني وطرد اللرهاب من مناطق سنسل التي كانت من اخطر واسخن المناطق في ديالى"، مطالبا رئاسة الوزراء والوزارات ذات العلاقة بـ"بدعم الحشد العشائري في المناطق المذكورة لتوفير لقمة العيش لعوائلهم واستمرار بقائهم في واجباتهم".

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