2019/08/18 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بعثة الحج العراقية، عودة 7076 حاجاً عراقياً من الديار المقدسة الى أرض الوطن منذ انطلاق عملية التفويج العكسي.وأوضحت في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “3576 حاجاً من هلاء عادواً براً و 3500 حاجاً جواً”.وبدأت أمس السبت عملية التفويج العكسي للحجاج العراقيين بعد انتهاء مراسم الحج.ويبلغ عدد الحجاج العراقيين لهذا العام اكثر من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعثة الحج:عودة 7076 حاجاً عراقياً من الديار المقدسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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