2019/08/18 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي القوة الجوية، الأحد، تعاقده مع مدافع المنتخب الوطني احمد ابراهيم لمدة موسم واحد.وذكر النادي في بيان مقتضب ان “المدافع الدولي احمد ابراهيم ينضم لصفوف القوة الجوية بكرة القدم بعقد لمدة موسم قابل للتجديد”.تجدر الاشارة الى ان القوة الجوية نجح في الظفر بخدمات ابراهيم بعد منافسة من فرق جماهيرية مثل الشرطة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللاعب احمد ابراهيم مدافعاً للقوة الجوية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللاعب احمد ابراهيم مدافعاً للقوة الجوية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللاعب احمد ابراهيم مدافعاً للقوة الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).