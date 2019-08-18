2019/08/18 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت شركة جوجل بإزالة 85 تطبيقاً من متجر جوجل بلاي كانت تعمل تحت نهج برمجيات الأدوير عبر التستر كتطبيقات ألعاب وتحرير الصور، بحيث تقوم بالاستيلاء على شاشة المستخدم وعرض الإعلانات وتحقيق ربح مالي لأصحابها.فيما جاء اكتشاف هذه التطبيقات عن طريق شركة الأمن السيبراني Trend Micro التي قالت بأنها وجدت 85 تطبيقاً للأندرويد قام بتحميلها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جوجل تُزيل 85 تطبيقاً من متجرها خدعت ملايين المستخدمين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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