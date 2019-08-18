رئيس الجمهورية يعقد اجتماعا في وزارة الدفاع ويؤكد على دعم المؤسسة العسكرية

2019/08/18 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن هناك إجماعاً وطنياً على دعم المؤسسة العسكرية لأنها مرتكز مستقبل العراق، جاء ذلك خلال زيارته إلى مقر وزارة الدفاع، يوم الأحد الموافق 18 أب 2019.

وكان في استقباله وزير الدفاع نجاح الشمري، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه والمفتش العام وكبار القادة والضباط في الوزارة.وعقد رئيس الجمهورية بعد مراسم الاستقبال، اجتماعاً مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وكبار الضباط في الوزارة.وشدد صالح، خلال الاجتماع، على أن العراق لن يكون ساحة لصراع الآخرين، مبينا أن النصر الذي حققته قواتنا المسلحة هو مبعث فخر واعتزاز لجميع الشعب العراقي بمختلف أطيافه و قومياته وهو محط إعجاب للعالم بأسره.من جانبه ..



شكر وزير الدفاع، رئيس الجمهورية لزيارته الوزارة واهتمامه بدعم منتسبيها، مؤكداً إن أبناء القوات المسلحة يجددون العهد للبقاء جنوداً أوفياء للدفاع عن العراق.

انتهى.ص.هـ.ح.

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