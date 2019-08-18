مخاوف عربية من عودة عمليات الاختطاف والاغتيال في كركوك بعد عودة البيشمركة

2019/08/18 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المجلس العربي في محافظة كركوك، اليوم الأحد، من عودة عمليات الاختطاف والاغتيال في كركوك بسبب عودة قوات البيشمركة الى المحافظة.وقال المتحدث باسم المجلس حاتم الطائي، لوكالة "النبأ" للاخبار ان "هناك رفض سياسي وشعبي كبير في كركوك، لعودة قوات البيشمركة الى المحافظة، فهناك مخاوف من عودة عمليات الاختطاف والاغتيال في كركوك بسبب عودة البيشمركة اليها".

واضاف "هذه القوات متورطة بعمليات خطف واغتيال عدد من ابناء محافظة كركوك، وكل هذا مثبت بالأدلة، كما لغاية الآن هناك مختطفين ومغيبين حتى الساعة لدى قوات البيشمركة".

واشار المجلس العربي في كركوك الى ان "الاهالي سيكون لهم موقف وكلمة، في حال تم الاتفاق على عودة قوات البيشمركة، فهذا الاتفاق يكون وفق مصالح سياسية وحزبية، بعيداً عن المصالح العليا للمحافظة والاهالي".

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