مقتل وإصابة ثلاثة عناصر امن بانفجار سيارة مفخخة في سوريا

2019/08/18 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤول أمني سوري، اليوم الاحد، بمقتل شرطي واصابة شخصين بجروح في هجوم بسيارة مفخخة بمدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا.وقال المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي الكردية، إن "سيارة مفخخة انفجرت اليوم في حي الأربوية قرب مدرسة الصناعة، ما أسفر عن مقتل عنصر من تلك القوات وإصابة شخصين آخرين أحدهما إصابته خطيرة.

وتتعرض مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال شرق سوريا بين حين وآخر لاعتداءات انتحارية وتفجيرات بسيارات أو دراجات نارية مفخخة وعمليات خطف، يتبنى التنظيم تنفيذ معظمها.

يذكر ان مدينة القامشلي شهدت اعتداءات دموية عدة، ففي شهر تموز الماضي أصيب أشخاص عدة في تفجير سيارة مفخخة قرب كنيسة، كما أصيب 7 مدنيين على الأقل بينهم طفل بجروح في 17 تموز في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة قرب مقر لقوات الأمن الكردية في المدينة، إلا أن أعنف الهجمات وقع في يوليو 2016 حيث خلف 48 قتيلا جراء تفجير شاحنة مفخخة.



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