مطار بغداد يعلن عن اجراءات جديدة تخص المغادرين

2019/08/18 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مطار بغداد الدولي عن مجموعة من الاجراءات التي تخص المسافرين المغادرين، مشيرا إلى ان البعض منها مؤقت....

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