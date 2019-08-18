سامسونج إلكترونيكس تستعرض أبرز منتجاتها من أجهزة التلفاز والأجهزة البصرية والأجهزة المتنقلة

2019/08/18 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..ضمن رعايتها للنسخة التاسعة لبطولة آسياسيل لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم للرجال – العراق ٢٠١٩، استعرضت شركة “سامسونج إلكترونيكس”المشرق العربي باقة من أحدث منتجاتها وحلولها المتطورة من أجهزة التلفاز والأجهزة البصرية والأجهزة المتنقلة في جناح خاص أقامته ضمن المساحات الخاصة بعرض المنتجات في المنطقة المخصصة لكبار الحضور في ملاعب البطولة.ولعل أبرز المنتجات […]

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