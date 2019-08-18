المرور العامة: تأهيل طريق محمد القاسم سيستمر لمدة شهر

2019/08/18 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، أن المرحلة الثانية من عملية تأهيل طريق محمد القاسم سوف تستمر لمدة شهر.وقال المتحدث باسم المرور العميد عمار وليد في حديث صحفي ، تابعته وكالة / بدر نيوز/ ان ” البدائل هي التوجه الى تقاطع قرطبة وشارع فلسطين والباب الشرقي”، مبينا انه “بعد الانتهاء […]

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