ملابس تستطيع تضليل كاميرات المراقبة وتحول الإنسان إلى سيارة!

2019/08/18 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مصممة أزياء أمريكية من تطوير ملابس قادرة على تضليل كاميرات المراقبة، فما أن يظهر الشخص بهذه الملابس على شاشات المراقبة، حتى يجد نظام المراقبة أن الشخص ليس سوى سيارة مارة، فكيف تعمل؟

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