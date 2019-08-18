جريمة مروعة تهز روسيا.. مراهق يقتل أفراد عائلته بالفأس وينتحر

2019/08/18 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر، اليوم الأحد، في قرية باتريكيفو التابعة لمنطقة أوليانفوسك الروسية، على جثث خمسة أشخاص تبدو عليها علامات التعرض لاعتداءات عنيفة، قبل أن يُعثر على جثة سادسة في مكان مجاور.

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