بالفيديو .. وزير الصناعة يفتتح مصنع الطلاءات الاسفلتية في محافظة الانبار

2019/08/18 | 19:36

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بالفيديو ..



وزير الصناعة يفتتح مصنع الطلاءات الاسفلتية في الانبار

افتتحت وزارة الصناعة والمعادن ، اليوم الاحد، مصنع الطلاءات

الاسفلتية في محافظة الانبار.

وقال بيان للوزارة ، ان " وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله

الجبوري افتتح المصنع والذي يعد اول مشروع صناعي بعد عمليات

التحرير".واوضح ان "المصنع يعمل بطاقة انتاجية تقدر ٣٥٠ الف طن سنويا وبمواد

متعددة وهي برايمر وفلانكوت"، مشيرا الى ان " هذا المصنع سيسهم

بتحقيق الاكتفاء الذاتي في عموم العراق".

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