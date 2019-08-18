2019/08/18 | 19:36

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السودان : قوى إعلان الحرية والتغيير تعلن الاتفاق على أسماء مرشحيها للمجلس السيادي

الاحد

18

أب

2019 :

07:27 pm

11

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الاتفاق على أسماء

مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي، وذلك بعد توقيع الوثيقة الدستورية،

التي من شأنها التمهيد لبدء مرحلة انتقالية تؤدي الى حكم مدني. وكان الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي قد

أعلن أن الرئيس الحالي للمجلس الفريق عبد الفتاح البرهان، سيكون

رئيساً للمجلس.

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