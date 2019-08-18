2019/08/18 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلنت بعثة الحج العراقية، الأحد، عودة 7076 حاجاً عراقياً من الديار المقدسة الى أرض الوطن منذ انطلاق عملية التفويج العكسي.وقالت البعثة في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “3576 حاجاً عادواً براً و 3500 حاجاً جواً”.وبدأت أمس السبت عملية التفويج العكسي للحجاج العراقيين بعد انتهاء مراسم الحج.ويبلغ عدد الحجاج العراقيين […]

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