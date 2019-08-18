تعرض إعلامية عراقية إلى تحرش من قبل «أصحاب نفوذ» في الدولة

2019/08/18 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق استنكر #منتدى_الإعلاميات العراقيات، في بيان تداولته وسائل إعلام عراقية، تعرض الإعلامية #همسة_ماجد، مساء يوم أمس السبت، في منطقة #المنصور للاعتداء و #التحرش أمام الملأ من قبل مجموعة […]

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