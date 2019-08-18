صالح والسفير الإيراني يؤكدان ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة

2019/08/18 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكد

رئيس الجمهورية برهم صالح، والسفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، اليوم الأحد،

على “ضرورة” تخفيف حدة التوتر في المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي.

وقال

المكتب الإعلامي لصالح في بيان، إن الأخير “استقبل في قصر السلام ببغداد،

اليوم، السفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي”، مبينا أن الطرفين بحثا

“خلال اللقاء، العلاقات بين العراق وايران وسبل تطويرآفاق التعاون المشترك في

المجالات كافة، بما يخدم مصلحة البلدين الجارين”.

وبحث

رئيس الجمهورية والسفير الإيراني، أيضا، بحسب البيان “آخر التطورات السياسية

على الساحة الإقليمية”، مؤكدان “على ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة

وتعزيز الامن والسلم الإقليميين”.

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