الخارجية العراقية تعلن ترحيبها باتفاق القوى السودانية على اختيار رئيس وزراء جديد

2019/08/18 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلنت

وزارة الخارجية، الاحد، ترحيبها باتفاق القوى السودانية على اختيار رئيس وزراء

جديد.

وذكرت

الخارجية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “العراق يرحب

باتفاق القوى السودانيّة على اختيار رئيس وزراء جديد، ويعدّها ركيزة مُهمّة في

طريق الانتقال الأساسيّ إلى مرحلة سياسيَّة ديمقراطيّة تمثل تطلعات الشعب، كما

أنها لحظة تاريخيّة جديدة لها انعكاسات إيجابيّة على مصلحة البلاد”.

وتابعت

“وفيما نبعث التهاني إلى الشعب السودانيّ كافة، ورئيس الوزراء الجديد الأستاذ

عبد الله حمدوك بهذه المُناسَبة نُؤكّد احترامنا لهذا الخيار، ودعمنا لجميع

المسارات السياسيّة التي تحظى باتفاق وقبول جميع القوى، والتي تُفضي إلى بناء

الدولة، والنُهُوض بالاقتصاد، وتقديم الخدمات”.

وعبرت

الوزارة عن “ثقتها التامّة بقدرة الشعب السودانيّ على تحقيق تقدّم سريع وبخطى

ثابتة في طريق بناء عمليّة ديمقراطيّة تُعبّر عن مطامحه، وما يصبو إليه من أمن،

واستقرار، وحياة كريمة، ونماء”.

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