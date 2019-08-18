بعثة الحج تعلن عودة أكثر من 7 آلاف حاج الى أرض الوطن

2019/08/18 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلن

بعثة الحج، اليوم الاحد، عودة أكثر من 7 آلاف حاج الى أرض الوطن.

وقالت

البعثة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “7076 حاجا عادوا

الى ارض الوطن منذ انطلاق عملية التفويج العكسي”.

واضافت،

أن “3576 حاجا عادوا برا و 3500 حاجا عادوا جوا”.

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