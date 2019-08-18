مفتشية الداخلية تكشف عن منح قروض بحدود 8 مليارات دينار لمنتسبين وهميين في مرور الأنبار

2019/08/18 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن قيام مديرية مرور الأنبار بتزويد مصرف الرشيد بكتب تأييد مزورة لـ159 شخصاً ادعت فيه انتسابهم لها بغية حصولهم على قروض مصرفية ذات الـ100 راتب.

وذكر المكتب في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، أن "التدقيق أثبت أن الـ 159 اسماً الذي قدمتها مرور الأنبار لمصرف الرشيد على أنهم منتسبين لديها لا وجود لهم في بيانات المديرية (وهميين) الأمر الذي تسبب بهدر وسرقة 7 مليارات و 950 مليون دينار قيمة القروض التي منحها المصرف لهؤلاء الأشخاص الوهميين".وأضاف، أنه "تم تزويد مديرية مرور الأنبار المصرف بكتب تأييد استمرار بالخدمة لـ159 شخصًا أثبت التحقيق والتدقيق أنها مزورة لأشخاص وهميين".وأوضح المكتب، أن "اللجنة التدقيقية أجرت التحقيق الإداري الابتدائي مع مديري الحسابات والادارية وكل من له علاقة بالقضية للوقوف على خلفية القضية، كما أوصت مديرية التفتيش بمفاتحة المفتش العام لتشكيل مجلس تحقيقي في القضية لمعرفة المزورين والمتجاوزين على المال العام ومخالفة القانون بغية تقديمهم للعدالة".

انتهى.ص.هـ.ح.

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