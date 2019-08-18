قرار إغلاق منفذ مندلي الحدودي مع إيران يدخل حيز التنفيذ

2019/08/18 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… دخل قرار رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، إغلاق منفذ سومار مندلي الحدودي مع إيران، حيز التنفيذ اليوم الأحد.وقال مصدر مطلع، اطلعت عليه / بدر نيوز/، إن “قرار رئيس الوزراء، بشأن اغلاق منفذ مدلي الحدودي مع ايران دخل حيز التنفيذ رسميا”.واضاف المصدر، ان “مداخل المنفذ تم اغلاقه بالصبات الكونكريتية ومنع دخول […]

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