طهران: تصريحات الأمريكيين حول إنشاء ما تسمى (المنطقة الآمنة) استفزازية وتعد تدخلاً في شؤون سورية

2019/08/18 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين حول إنشاء ما تسمى “المنطقة الآمنة” استفزازية ومقلقة وتدخل في الشأن الداخلي لسورية.وقال موسوي في بيان إن “إجراءات من هذا القبيل شأنها شأن سائر ممارسات المسؤولين الأمريكيين مزعزعة للاستقرار وهي إلى جانب أنها تشكل تدخلا في الشأن الداخلي السوري فإن من …

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