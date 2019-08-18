تزوّج في العراق.. بريطانيا تسقط جنسيتها عن

2019/08/18 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقطت الحكومة البريطانية الجنسية عن جاك لتس (24 عاماً)، المعروف بـ"الجهادي جاك"، الذي التحق بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا عام 2014، وفق ما ذكرت صحيفة "مايل أون صنداي".

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